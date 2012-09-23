'Balyoz davası kararı Ergenekon'a emsal olacak'

Balyoz darbe planı davası sanıklarına "darbeye eksik teşebbüs" suçundan verilen mahkûmiyet kararı, hukukçulara göre, süren Ergenekon Davası için de emsal oluşturacak.

İstanbul 10, Ağır Ceza Mahkemesi’nin önceki gün açıkladığı Balyoz davası kararlarının ardından gözler dört yıldır süren ve sona yaklaşan Ergenekon davasına çevrildi. Dicle Baştürk'ün Taraf gazetesindeki haberine göre; Balyoz kararını Taraf’a değerlendiren emekli Başsavcı Reşat Petek, iki dosyadaki ortak suçlamalar nedeniyle Balyoz’da verilen kararın Ergenekon için örnek teşkil edebileceğini söyledi.



Aynı suç isnatları var



Petek şöyle konuştu:

“Balyoz davası ile Ergenekon davasının ortak yanları var. Balyoz bir darbe planı, Ergenekon’da da silahlı terör örgütü kurup yönetmek suçlamaları var. Hükümete ve Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı suç isnatları var. Bunlar eski kanundaki 147’nin yerini tutan maddeler. Dolayısıyla sanıklar benzer isnatlarla yargılanıyorlar. Bu açıdan iddianamedeki sanıklara isnat edilen suçların bir kısmı müşterek maddeler. Biri eski kanunda, biri yeni 5237 sayılı kanunda. Bu yüzden hukuki bir benzerlik var. Belki de çıkacak karar açısından böyle bir yoruma gidilebilir. Balyoz’da çıkan karar diğer darbe girişimi davalarında örnek teşkil eder.”



Yargıtay’dan umutsuzuz



Balyoz’un bir numaralı sanığı olan eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Çetin Doğan’ın avukatı Celal Ülgen ise savunma hakkının yok edildiğini ve delillerin toplanmadığını savunarak kararı “hukuki bir kara delik” olarak nitelendirdi. Ülgen, “Yargı bağımsız olmadığı için Yargıtay’dan da herhangi bir olumlu sonuç beklemiyoruz” dedi. Ülgen, davanın Ergenekon için emsal teşkil edip etmeyeceğiyle ilgili de, “Yargılama biçimi ve karardaki antidemokratik öğelerin kullanılması açısından Balyoz davası, Ergenekon davasına emsal oluşturacaktır” diye konuştu.



Gerekçeli karar beş ayda çıkar



Sanıklar hakkında, eski ceza infaz rejiminin uygulanacağını belirten Ülgen, “Yatılan her 30 gün için, ayrıca 6 gün indirim yapılır. Bu da 18 senelik bir hapsin, 9 buçuk ile 10 yıl arasında net yatarlık durumunu göstermekte” dedi.

Doğan’ın diğer bir avukatı avukatı Hüseyin Ersöz ise, “Hangi açıdan bakarsanız bakın hukuken eksik bir karar olduğunu düşünüyorum. Çünkü deliller tam olarak tartışılmaksızın karar verildi, bu kamu vicdanını tatmin etmeyecek. Gerekçeli karar yazıldıktan sonra dilekçemizi Yargıtay’a ayrıntılı yazacağız. Gerekçeli kararın yazılması dört ya da beş ay alabilir” dedi.



Müebbet diyememeyiz



Sanıkların aldığı cezanın niteliğiyle ilgili konuşan eski Cumhuriyet Savcısı Sacit Kayasu şunları söyledi: “Sivil mahkeme her türlü baskıyı göze alarak karar vermiştir. Bu kararla şu denilebilir: Artık darbeye teşebbüsle darbe söz konusu olmayacak çünkü darbeyi gerçekleştiren adamlar yargılanıyorlar. Suç teşebbüste kaldığı için müebbet cezalar isteniyordu fakat teşebbüs sahası eksik teşebbüste kaldığı için indirim yapıp cezalar 20 yıldan verildi. Sanıklar için ağırlaştırılmış müebbet cezası aldılar diyemeyiz, bu yanlış bir ifadedir. Teşebbüste kaldığı için bu ceza verildi.”



Sanıkların medeni durumu



Kayasu tutuklu sanık emekli Korgeneral ve MHP Milletvekili Engin Alan’ın milletvekilliği durumuyla ilgili de “Cezası Yargıtay kararı ile kesinleşirse milletvekilliği düşecek” yorumunu yaptı.

Taraf’a konuşan Avukat Ergin Cinmen ise sanıkların medeni durumlarıyla ilgili şu bilgileri verdi: “Kocalık ve babalık haklarından mahrum olmaları demek, şu demek: Hükümlülerin fiil ehliyetleri olmayacak. Dolayısıyla içerde kaldıkları süre boyunca bu fiillerini kullanamayacaklar. Bu kadar ceza yiyen tüm sanıklar için bu böyledir. Ama Yargıtay tarafından bu ceza onanırsa söz konusu olacak.”



Üye hakim konuştu



Balyoz davasını karara bağlayan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nin üç üye hâkiminden Murat Üründü, önceki gün verdikleri kararlarla ilgili Hürriyet ’e açıklama yaptı. Üründü, şunları söyledi: “Biz mahkeme olarak hükmü verirken, tabii bunu daha gerekçeli karara bağlamadık. Şu anda konuşmamız hem doğru değil hem de etik değil. Biz kararları verdik. Biz hâkimler kararlarımızla konuşuruz. Gerekçelerini de yazacağız. O şekilde gerekçemiz de ortaya çıkacak. Biz sadece gerekçelerimizi söyleyeceğiz.”



'Karar AİHM’den geri dönecek'



Ergenekon Davası’nda tutuklu olarak yargılanan eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ’un avukatı İlkay Sezer, Balyoz kararını Taraf ’a yorumladı. Kararın Yargıtay’dan döneceğini düşündüğünü belirten Sezer, “Yargıtay’dan ve Anayasa Mahkemesi’nden geçse bile bu karar AİHM’den kesinlikle dönecektir” dedi.

Balyoz’da verilen kararların Ergenekon Davası için emsal teşkil edip etmeyeceğini sorusunu yanıtlayan İlkay Sezer, şunları söyledi: “Ergenekon olarak bilinen davaya hukuki bir etkisinin olacağını düşünmüyorum. Bu davaya örnek teşkil eder diyemem. Kararı ülkemizdeki özel yetkili mahkemelerin hukuka aykırı değerlendirmelerine bir örnek olarak görüyorum. Ortak sanıklar bulunsa da suçlamalar aynı değil. Bazı kişiler hem orada hem burada sanık olarak gösterildi.”