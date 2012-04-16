Balyoz davası hakimleri HSYK'ya şikayet edildi

"Balyoz Planı" davasının sanık avukatları, savunma üzerinde baskı oluşturdukları iddiasıyla davaya bakan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ömer Diken ile 3 üye hakimi Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK)'na şikayet etti.

Burada sanık avukatları adına açıklama avukat Hüseyin Ersöz, davanın duruşmalarına gitmeyerek uyguladıkları boykotun devam edeceğini belirterek, "Balyoz yargılamaları sürecinde yaşanan birtakım hukuki aykırılıklara vurgu yapmak ve 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görevli olan yargıçların bu hukuka aykırı uygulamalarını HSYK'ya şikayet etmek amacıyla geldik" dedi.

Ersöz, üniversitelerden ve yurt dışından aldıkları bilirkişi raporlarını mahkemeye sunarak son bir bilirkişi heyeti raporu istediklerini ancak bunun mahkeme tarafından reddedildiğini belirtti.

Avukat Ersöz şöyle devam etti: "Duruşma salonunda tavandan sarkıtılan mikrofonlar, savunma avukatlarının salondan jandarma nezaretinde çıkartılmak istenmesi, savunmaya ilişkin konuşmalarıyla ilgili olarak avukatlar hakkında suç duyurusunda bulunulması gibi uygulamalarla savunma üzerinde baskı oluşturulmaya çalışıldığını düşünüyoruz" diye konuştu.

Açıklamanın ardından avukatlar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Turan Çolakkaldı'ya verdikleri şikayet dilekçesiyle davaya bakan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ömer Diken ile 3 üye hakimi HSYK'ya şikayet ettiler.