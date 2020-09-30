Balyoz davası hâkim ve savcılarına, “Anayasayı ihlal” suçlamasıyla dava açıldı

2010 yılında başlayan ‘Balyoz kumpası’ sürecinde 520’den fazla muvazzaf subayın cezaevine gönderilmesine neden olan 50 hâkim ve savcı hakkında Yargıtay 9. Ceza Dairesi dava açtı.

Hürriyet'ten Toygun Atilla'nın haberine göre Balyoz davasının soruşturma ve yargılama süreçlerinde yer alan 50 eski hâkim ve savcı hakkında Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nde dava açıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, sanıklar hakkında “anayasayı ihlal” suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 10 yıl ile 37 yıl arasında değişen hapis cezaları istediği iddianameyi Yargıtay’a göndermişti.

Balyoz davası süreci 2010’da Taraf Gazetesi muhabiri Mehmet Baransu’nun Beşiktaş’taki İstanbul Adliyesi’ne bir bavul dolusu belgeyi savcılara teslim etmesi ile başladı. Soruşturmalar dalga dalga büyüdü. Büyük çoğunluğunu muvazzaf subayların oluşturduğu TSK mensubu 250’si tutuklu olmak üzere 361 kişi yargılandı, 15 ile 20 yıl arasında hapisle cezalandırıldı. 18 Haziran 2014’te Anayasa Mahkemesi’nin sanıklar hakkında “hak ihlali” kararının ardından yargılanma sürecinin aslında bir kumpas zincirinin halkası olduğunun anlaşılacağı döneme de girilmiş oldu. 2015 yılında Balyoz sanıkları beraat etti, 113 kişi şikayetçi oldu. 1 yıldır Yargıtay’da bekleyen iddianame önceki gün Yargıtay 9.Ceza Dairesi tarafından kabul edildi.

"İtirafta bulunanlar pişmanlıktan yararlandırılsın"

'Balyoz kumpasında' 33 ay tutuklu kalan eski Deniz Kurmay Albay Yasin Türker, Hürriyet’e şunları söyledi: “Adil ve hızlı yargılansınlar. Suçlu bulunanlar hak ettikleri cezayı alsınlar. Pişmanlık gösterenler, Balyoz kumpasının kurgulanmasına yönelik itirafta bulunanlar pişmanlıktan yararlandırılsın.”