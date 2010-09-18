Balyoz CD’sinde yeni celişkiler

T24 - Balyoz Davası’nda “bir numara” olduğu iddia edilen 1. Ordu Eski Komutanı Çetin Doğan'ın Harvard Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan Pınar Doğan ile damadı Dani Rodrik'in hazırladıkları 'Çetin Doğan ve Gerçekler' adlı sitede, iddianameye dayanak oluşturan “darbe CD’lerinde” belirtilen “belge”lerde birçok kuruluşun yıllar sonra edindikleri isimleriyle geçtiğini öne sürmeye devam ediyor.
İşte http://cdogangercekler.wordpress.com
'da yayımlanan o iddialar;
- 11 no’lu CD’den çıkma 2003 tarihli Balyoz belgesi. ‘Gizli’ ibareli belgede ‘Desteklenecek ve Çalışılacak Dernekler’ listesinde yer alan bir kuruluş ‘Taksim Rotaract Kulübü Derneği’ olarak ilan edilmiş. Ancak dernek bu belge yazıldıktan altı ay sonra 15 Haziran 2003’te kuruldu.
- Balyoz belgelerinden 11 no’lu CD’de bulunan ‘Kapatılacak ve El Konulacak Dernekler.doc’ listesinde 46’ncı sırada ‘Türk-İran Sanayicileri ve İşadamları Derneği’ ibaresi var. ‘İrticai-bölücü’ olarak sınıflandırılan dernek 2002’de ‘Türk-İran İşadamları Derneği’ olarak kuruldu, adı 2005’te ‘Türk-İran Sanayicileri ve İşadamları Derneği’ (TİSİAD) olarak değişti. Böylece Balyozcuların, darbe planı yaparken derneği iki yıl sonra değişecek adıyla fişlediği ortaya çıkıyor.
- 2003’te hazırlandığı iddia edilen Balyoz planı ekinde bir hastane, tam beş sene sonra, 2008 yılında bir Hastaneler Grubu tarafından satın alındıktan sonra değişen ismiyle geçiyor. Listenin 58. Sırasında 2003’de adı ‘Sultan Hastanesi’ olan bir hastane ‘Medical Park Sultangazi’ biçiminde yer alıyor. Oysa bu ad hastaneye beş yıl sonra 2008’de Medical Park Grup tarafından satın alındıktan sonra konuluyor.
- Aralık 1998’de Şafak Hastanesi adıyla kurulan hastane ise Aralık 2004’de devredilmesiyle birlikte yani Balyoz belgesi yazıldıktan tam 23 ay sonra Avrupa Şafak Hastanesi adını alıyor.
- Belgede Yenibosna ilçesinde ‘Nisa Hastanesi (Hayrunnisa Hastanesi)’ ifadesi yer alıyor. Tesis 1994 yılında ‘Hayrunnisa Hastanesi’ olarak kuruldu ve 2003 yılındaki tek adı bu. Hastane yenilendikten sonra, Aralık 2004’de ‘Nisa Hastanesi’ adını aldı. İsim değişikliğinden sonra, yani 2005 başından itibaren bu hastane ‘Nisa Hastanesi’ olarak geçiyor ve kimi zaman eski?yani Aralık 2004’den önceki?adı olan Hayrunnisa da, parantez içinde belirtiliyor. Aynı Balyoz belgesinde olduğu gibi.
- Davanın dayanağını teşkil eden 11 no’lu CD’nin içindeki bir belgenin 33’üncü sırasındaki şirket ‘Yeni Recordati İlaç ve Hammaddeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ adını taşıyor. Bu şirketin 2008 yılının sonuna kadarki adı ise ‘Yeni İlaç ve Hammaddeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi.’ Yeni İlaç, 2008 yılı sonunda İtalyan firması Recordati S.p.A. tarafından satın alınıyor ve adı “Yeni Recordati İlaç ve Hammaddeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi” olarak değişiyor.
Sitede daha sonra şu görüşlere yer veriliyor: “ Bu ve zamanlama hatalarını içeren tüm diğer belgeler (Balyoz Güvenlik Harekat Planı, el konulacak ve kapatılacak dernekler, desteklenecek dernekler, emniyet görevlileri fişlemeleri, vs.), suç unsuru içeren tüm diğer belgeler gibi 11 No’lu CD’nin içinde bulunuyor. Balyoz iddianamesi 11 No’lu CD’nin orijinal olduğu (yani CD’nin üstverisinde göründüğü gibi 5 Mart 2003’de oluşturulduğu) iddiasıyla hazırlandı. Oysa bütün suç unsurlarını içeren bu CD’nin 2003’de hazırlanmış olmasına olanak yok. CD’deki sadece bu belgeyi incelediğinizde bile CD’nin en erken Temmuz 2008’de oluşturulduğunu görüyorsunuz. Kısacası, davadaki iddialara esas teşkil eden Balyoz CD’si sahte.”