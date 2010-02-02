Balyoz belgelerini Adli Tıp inceleyecek

T24 - Balyoz Güvenlik Harekat Planı'na ilişkin bilgilerin yer aldığı belirtilen 5 bin sayfa yazı ve CD’lerin yer aldığı belgelerin orjinal olup olmadığı Adli Tıp Kurmu’nca tespit edilecek.





Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı belgelerin ayrımının yapılmasının ardından Adli Tıp Kurumu’na gönderecek. Belgelerin yer aldığı 4 CD ise, Emniyet Kriminal'i inceleyecek.





Valizle teslim edilmişti



Taraf Gazetesi Muhabiri Mehmet Baransu, 2003’de planlandığı öne sürülen Balyoz Güvenlik Harekat Planı’na ilişkin bilgilerin yer aldığı 4 CD’yi İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Turan Çolakkadı’ya vermişti. Darbelere Karşı 70 Milyon Adım Koalisyonu’nun yaptığı suç duyurusunun ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Turan Çolakkadı, soruşturma başlatmıştı.



Soruşturmayı yürütmeleri için Cumhuriyet savcıları Bilal Bayraktar, Mehmet Berk, Ali Haydar görevlendirilmişti. Taraf Gazetesi Muhabiri Mehmet Baransu'nun Cumhuriyet savcılarına teslim ettiği Balyoz Harekat Planı'na ilişkin orijinal belge ve dokümanlar tutanak altına alınmıştı.



Olay Yeri İnceleme ve Terörle Mücadele ekipleri ile Cumhuriyet savcıları Mehmet Berk ve Bilal Bayraktar'ın nezaretinde açılan bavuldaki her belge tek tek parmak izi işleminden geçirilmişti. Kamerayla kayıt altına alınan her belgenin fotoğrafları da çekilmişti.





Orjinal oldukları iddia edilmişti



2003 tarihli Çarşaf ve Sakal kodlu eylem planlarına göre, darbe ortamı yaratmak amacıyla Fatih ve Beyazıt camilerinde bombalı saldırı düzenleneceği ileri sürülmüştü. Balyoz Darbe Planı'nın 2002 sonunda başlayan ve 2003 Mart ayına kadar süren çalışmalarının, basılı haliyle toplam beş bin sayfayı aşan belge bulunduğu iddia edilmişti.



Bu belgeler arasında, 'ıslak' yazışmalar, power point sunumları ve orijinal antetli askeri CD'ler, dönemin Birinci Ordu Komutanı Orgeneral Çetin Doğan'ın, dönemin Harp Akademileri Komutanı Hava Orgeneral İbrahim Fırtına'nın ve dönemin Donanma Komutanı Oramiral Özden Örnek'in imzasını taşıyan harekat planlarının bulunduğu öne sürülmüştü. Birinci Ordu Harekat Başkanı Kurmay Albay Süha Tanyeri'nin darbe hazırlıklarının konuşulduğu toplantıda aldığı özel notlar, darbe planının konuşulduğu kapsamlı bir toplantının kesintisiz ses kayıtları ve planın icra aşamasına geçtiğini gösteren çok kapsamlı fişleme tutanakları da bu belgeler arasında yer aldığı ileri sürülmüştü.







