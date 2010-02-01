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'Balyoz' belgelerine Adli Tıp incelemesi

Savcılığa teslim edilen ''Balyoz Güvenlik Harekat Planı''na ait olduğu ileri sürülen belgeleri Adli Tıp Kurumu inceleyecek.

01 Şubat 2010 02:00

T24 - Taraf gazetesi muhabiri Mehmet Baransu'nun savcılığa teslim ettiği ''Balyoz Güvenlik Harekat Planı''na ait olduğu ileri sürülen belgelerin, Adli Tıp Kurumu tarafından inceleneceği öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Savcıları Bilal Bayraktar, Mehmet Berk ve Ali Haydar tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Baransu'nun getirdiği belgeler, olay yeri inceleme ve terörle mücadele ekipleri ile savcı nezaretinde açıldı. Bavuldaki her belge tek tek parmak izi işleminden geçirilerek, kamerayla kayıt altına alındı.

Belgelerin, ayrımı yapıldıktan sonra, orijinal olup olmadığını belirlemek için Adli Tıp Kurumu'nca inceleneceği belirtildi.

Yine Mehmet Baransu'nun teslim ettiği 4 adet CD'nin ise emniyetin kriminal polis laboratuvarında inceleneceği öğrenildi.

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