-BALYOZ AVUKATLARININ CEP TELEFONU TALEBİ İSTANBUL (A.A) - 14.01.2011 - ''Balyoz Planı'' iddialarıyla ilgili eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Halil İbrahim Fırtına, eski Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Oramiral Özden Örnek ve eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 196 sanıklı davanın 8. duruşması başladı. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki salonda yapılan duruşmaya Çetin Doğan, Halil İbrahim Fırtına, Feyyaz Öğütcü, Kadir Sağdıç ile ''Ergenekon'' davalarının tutuklu sanığı Mehmet Fikri Karadağ ile başka suçtan Diyarbakır Cezaevinde tutuklu bulunan eski Kayseri Jandarma Komutanı emekli Albay Cemal Temizöz, ''İrtica ile Mücadele Eylem Planı'' davasının tutuklu sanığı Albay Dursun Çiçek'in de aralarında bulunduğu 170 sanık katıldı. Duruşmaya ikinci ''Ergenekon'' davasının tutuklu sanığı Cengiz Köylü ile Özden Örnek'in de aralarında bulunduğu 26 sanık ise gelmedi. Söz alan Özden Örnek'in avukatı Turgay Sarıakçalı, müvekkilinin rahatsız olduğu için duruşmaya katılmadığını belirterek, bununla ilgili sağlık raporunu mahkemeye sunacaklarını söyledi. Çetin Doğan'ın avukatı Celal Ülgen'in dün mahkemede okunan Gölcük Donanma Komutanlığındaki aramalarda ele geçirilen belgelerle ilgili konuşmak istediğini belirtmesi üzerine Mahkeme Başkanı Ömer Diken, belgelerin incelenmediğini ve içeriğini bilmediklerini, bu nedenle bu konuda tartışmanın bir yarar sağlamayacağını belirtti. Belgelerin dijital ortama aktarılmaya başlandığını belirten Başkan Diken, taraflara istenilmesi durumunda önümüzdeki hafta verileceğini ve bu konunun sonraki celse tartışılabileceğini belirtti. Duruşmada söz alan bazı sanık avukatları, sadece ses ve görüntü kaydedici cihazların duruşma salonununa sokulmasının yasaklandığını, cep telefonu ve internet bağlantısının yasak olmasıyla ilgili ise herhangi bir maddenin bulunmadığını belirterek, cep telefonu ve internet bağlantısını sağlayan cihazlarla binaya girmek istediklerini söyledi. Mahkeme Başkanı Diken, bu konuyla ilgili bir sonraki celseye kadar bir ara karar alacaklarını anlattı. Duruşma, TRT spikerleri tarafından iddianamenin 583. sayfasından itibaren okunmasıyla devam ediyor.