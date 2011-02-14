Balyoz avukatları savunma yapmama kararı aldı!

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Reddi hâkim talebi: Hâkimler nefretle bakıyor



7 TUTUKLAMA DAHA



'KOMUTA KADEMESİNİN 10’DA 1’İ TUTUKLU'



Balyoz davasında, Korgeneral Nejat Bek'in de aralarında bulunduğu 7 subay daha tutuklanırken, sanık avukatlarının yaptığı toplantı da sona erdi.Ntvmsnc'de yer alan haber şöyle:Yaklaşık 60 avukat, bugün tutuklanan Eski 1. Ordu Komutanı Çetin Doğan'ın gündeme getirdiği savunma yapmama konusunu görüştü.lierken, bu konunun baro tarafından da masaya yatırılacağı ve ilerleyen saatlerde avukatlarla yeniden bir araya gelineceği kaydedildi.Hakkında yakalama kararı bulunan,, gittiği İstanbul Adliye'sinde bu karar yüzüne okunarak tutuklanan Eski 1. Ordu Komutanı Orgeneral Çetin Doğan, "...'sözün, adaletin bittiği yerdir' diyerek, artık avukatlarımızın cübbelerini çıkarmalarını isteyeceğiz. İstifa etmelerini isteyeceğiz. Bizler de 14 Martta başlayacak davada savunma yapmayacağız..." demişti.Balyoz davası sanıklarının avukatları da, bu akşam yaklaşık 1.5 saat süren bir toplantı yaptı.İstanbul Barosu yetkililerinin de katıldığı toplantıdan savunma yapmama yönünde bir karar çıkarken, bu durumda mahkemenin yeni avukatlar isteyeceği baro da konuyu masaya yatırmaya karar verdi. Baro ile avukatların ilerleyen saatlerde bir araya gelecekleri belirtildi.Albay Cengiz Köylü ile emekli Albay Cemal Temizöz’ün avukatı Hasan Gürbüz, kararı veren mahkeme heyetiyle ilgili olarak reddi hâkim talebinde bulundu ve tutuklama kararına itiraz etti. Dilekçede, “Bu davanın hâkimleri tarafsızlıklarını yitirmişlerdir. Ne iç hukuk kuralları ne AİHS hükümlerini ne de AİHM karalarını dikkate almamaktadırlar. 16 Aralık 2010 tarihinden itibaren bütün duruşma görüntülü kayıtları incelensin, mahkemenin hâkimlerinin sanıklara karşı adeta nasıl bir kin ve nefretle, husumetle baktıkları görülecektir. Hâkim olarak yargılamasını yaptığı sanıklara karşı bu kadar kin ve nefretle dolu hâkimlerin o davada tarafsız ve adil olmaları mümkün müdür?”10. Ağır Ceza Mahkemesi itirazın değerlendirilmesi için dosyayı 11. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi.Öte yandan, davanın sanıklarından Korgeneral Nejat Bek ile Tümgeneral Hasan Fehmi Canan'ın da aralarında bulunduğu 6 muvazzaf asker ve 1 emekli albay tutuklandı.Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine gelerek İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesine çıkan, haklarında yakalama emri olan Korgeneral Nejat Bek, Albaylar Ali Demir, Hanifi Yıldırım, Erhan Kuraner, Hasan Nurgören ve emekli Albay Hamdi Poyraz yakalama emirlerinin yüzlerine okunmasının ardından tutuklandı.11 Şubattaki duruşmaya katılan, ancak öğleden sonra ayrılan ve bu nedenle hakkında tutuklama kararı çıkarılan Tümgeneral Hasan Fehmi Canan da tutuklama emrinin yüzüne okunmasının ardından tutuklandı. Emekli Albay Hamdi Poyraz Metris cezaevine, muvazzaf askerler de Hasdal Askeri Cezaevine gönderildi.Mahkeme 163 kişi hakkında tutuklama kararı alırken, bu tutuklamalarla toplam tutuklu sayısı 155 oldu.‘Balyoz darbe planı’ iddiasına ilişkin görülen davada haklarında tutuklama kararı çıkan 163 kişiden 106'sı halen görevde olan isimler ve bunlardan 29'u da general ve amiral. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri’nin komuta kademesi olarak nitelendirilen 301 general ve amiralden 10'da biri tutuklanmış durumda.Balyoz davasında tutuklanan muvazzaf subayların 12'si Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda görevli. Komutanmlar arasında Kuzey Deniz Saha Komutanı Koramiral Mehmet Otuzbiroğlu, Güney Deniz Saha Komutanı Kadir Sağdıç da var.Hasdal cezaevine konulan 17 general ise kara ve hava kuvvetlerinde görevli. Bunlar arasında bir kolordu, bir tugay, iki jandarma bölge, bir üs komutanı bulunuyor.Tutuklanan generaller arasında yer alan Harp Akademileri Komutan Yardımcısı Korgeneral Yurdaer Olcan'ın, ‘Balyoz’ iddianamesinde Yunanistan ile Türkiye arasında Kardak krizi çıkartılması önerisinde bulunduğu öne sürülüyor.Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Korkut Özarslan davasının 6 numaralı sanığı, 15. Kolordu Komutanı Korgeneral Ayhan Taş da planın icracısı olarak görülüyor.Tutuklanan sanıklar arasında yer alan Tümgeneral Gürbüz Kaya, Başbakan Erdoğan'a Gediktepe'deki siperde bilgi veren general olarak biliniyor.Hükümet tarafından açığa alınan Tümgeneral Halil Helvacıoğlu, ‘Balyoz’ planında ‘istihbarat başkanı’ olarak yer alıyor.Eski Hava Kuvvetleri Komutanı İbrahim Fırtına, Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Özden Örnek ile Eski Özel Kuvvetler Komutanı Emekli Korgeneral Engin Alan da, Silivri Cezaevi’ne konulan askerler arasında yer alıyor.



