'Balyoz' avukatı Ülgen: Kırmızı Kitap gösterilerek polisler tutuklanamaz!

Balyoz davasının avukatı olarak bilinen Avukat Celal Ülgen, Gülen cemaati yayınlarını da kapsayan gerekçe 14 Aralık operasyonuna gerekçe gösterilen Tahşiye soruşturmasında görev alan 4 polisin "Kırmızı Kitap" diye bilinen Milli Güvenlik Siyaset Belgesi gerekçe gösterilerek tutuklanmasına tepki gösterdi.

İstanbul 5. Sulh Ceza Hâkimi Recep Uyanık tarafından verilen kararı doğru bulmadığını söyleyen Ülgen, "Milli Güvenlik Siyaset Belgesini gerekçeye koyduğun an tarafsızlığını yitirmiş olduğunu kendi ağzınla itiraf etmiş olursun" dedi.

Kişisel Twitter hesabından hâkim Uyanık'ın kararına sert tepki gösteren Ülgen, şunları söyledi:

"Bugün tutuklama gerekçesi arasında Milli Güvenlik Siyaset Belgesine konu olmanın yer aldığını gördük. Gerçekten ne yapıyor bu yargıçlar? Milli güvenlik siyaset belgesinden sana ne? Sen Yargıç olarak tarafsız olmalısın. Bağımsız olmalısın. Bağlantısız olmalısın. Bir yargıç devletin resmi görüşüne karşı da bağımsız olmalıdır. Hatta kendi inançlarına karşı da bağımsızlığını sağlayabilmelidir. Milli Güvenlik Siyaset Belgesini gerekçeye koyduğun an tarafsızlığını yitirmiş olduğunu kendi ağzınla itiraf etmiş olursun. AİHM bu konuları değerlendirdiği zaman eksiklik ortaya çıkar. Tabii kovuşturma sürecinde, Temyizde ve AYM'de bu konu ortaya çıkmazsa... Tutuklama gerekçesininin iler tutar bir yanı yok. Yıllardır gerekçe diye şablon cümleler yazanlar Gerekçe konusunda sınıfta kalıyorlar. Ve... Tutuklama yerine neden diğer adli kontrol tedbirlerini uygulamanın yetersiz kalacağını da gerekçeli yazmalısın yargıç kardeş.''