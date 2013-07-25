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Balyoz avukatı: Hilmi Özkök o delikanlılığı gösteremedi

Balyoz davasında 15 sanığın avukatı Mahir Işıkay, ifade vermek için mahkeme iznini bekleyen Hilmi Özkök'ü eleştirerek, 'Özkök o delikanlılığı gösteremedi' dedi

25 Temmuz 2013 15:33

 

361 sanıklı Balyoz Planı Davası’nın temyiz duruşmasına Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nde devam ediliyor. 15 sanığın avukatı Mahir Işıkay, bugünkü duruşmada, dönemin Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Hilmi Özkök’ün ifade vermek için mahkemenin izin kararını beklemesini eleştirerek, “Silah arkadaşlığı bambaşka bir şeydir. Biz kimseden şefaat dilemedik” dedi.

 

‘Bu vebali hayatı boyunca çekecek’

 

Avukat Mahir Işıkay, “Gerçekten bir suç varsa Özkök gelsin ortaya çıksın. Ama o cesareti gösteremedi. O yürekliliği gösterseydi, ‘Ben buradayım dinlenmek isteniyorsa, dinlensin’ deseydi, mahkeme buna rağmen dinlemiyorsa, bu günah ve vebal mahkemeye ait olacaktı. Özkök bu günah ve vebali hayatı boyunca çekmeyecekti. Ceza alanlar belki ömürlerini yitirecekler ama günah ve vebal ile yaşamayacaklar. Özkök o delikanlılığı gösterecekti bu vebal ile yaşamayacaktı” dedi.

 

‘Lütfen biraz daha dikkat’

 

Öte yandan, Daire Başkanı Ekrem Ertuğrul, Özkök hakkındaki sözleri nedeniyle Işıkay’ı uyararak, “Aşırı derecede rahatsız edecek, rencide edecek konuşmalar savunma makamına yakışmaz lütfen biraz daha dikkat” dedi. Işıkay, müvekkillerinin dijital terör kurbanı olduğunu savunarak beraatlarını talep etti. Sanık avukatları savunmalara devam ediyor. 

 

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