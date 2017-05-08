Baluken: Özerklik toplantısına eski MİT Müsteşarı ile birlikte katıldım

HDP Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, 'terör örgütü üyeliği' iddiasıyla tutuklu olarak yargılandığı davada, 'demokratik özerkliğin' tartışıldığı Demokratik Toplum Kongresi toplantısına, kendisiyle birlikte eski bir MİT müsteşarının da katıldığını öne sürdü. Baluken, "Bu nasıl bir yasadışı faaliyettir ki ben MİT müsteşarı ile toplantıya katılmışım. Demokratik özerklik ile ilgili mecliste sayısız konuşma yaptım. Hatta yaptığım bir konuşmayı MHP milletvekilleri gelip tebrik etmişti" ifadelerini kullandı.

Baluken'in, 'terör örgütü üyeliği' iddiasıyla ağırlaştırılmış ömür boyu ve 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuklu olarak yargılandığı davaya, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

HDP milletvekilleri Meral Danış Beştaş, Feleknas Uca, Dilek Öcalan ve Mahmut Toğrul'un da izledeği davanın bu günkü duruşmasında Baluken SEGBİS sistemiyle ifade verdi.

Oda TV'nin haberine göre, hakkında Demokratik Toplum Kongresi (DTK) toplantılarına katıldığı yönünde suçlamalar bulunan Baluken, 'demokratik özerkliğin' tartışıldığı DTK toplantısına eski bir MİT müsteşarı ile birlikte katıldığını söyledi.

"Demokratik özerklik konuşmamı MHP'liler tebrik etti"

Üç aydır tecrit koşullarında tutulduğunu belirten Baluken, DTK toplantılarıyla ilgili suçlamalara karşı yaptığı savunmasında şunları söyledi:

"Demokratik özerkliğin tartışıldığı bir DTK toplantısına eski MİT müsteşarı ile birlikte katıldım. Toplantı arasında karşılıklı yemek yedik, tartıştık. Bu eski MİT müsteşarı, tüm kamuoyunun bildiği isimdir. Bu nasıl bir yasadışı faaliyettir ki ben MİT müsteşarı ile toplantıya katılmışım. Demokratik özerklik ile ilgili mecliste sayısız konuşma yaptım. Hatta yaptığım bir konuşmayı MHP milletvekilleri gelip tebrik etmişti. Hakkımda fezlekeyi hazırlayan kolluk güçleri ve savcıların çoğu paralel devlet yapılanmasından dolayı tutukludur. Çözüm sürecinde tüm çalışmaların içinde yer almış bir milletvekiliyim. Devletin en üst düzey yetkilileriyle, dönemin başbakanından ilgili bakanlarına kadar en mahrem toplantılara, en önemli çalışmalara katılmış biriyim. Belli ki çözüm sürecinin bitmesi hedeflenmiştir. Belki dönemin başbakanına gidebilecek farklı bir süreç amaçlanmıştır. Devleti ele geçirme gibi özel bir arayış üzerinden bir hazırlık yapılmış gibi görünmektedir.m

Hâkim muhalefet şerhi koydu

Avukat savunmalarının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, İdris Baluken'in tutukluluk halinin devamına hükmetti. Mahkemenin üye hakimi, sanığın savunmasının alınmış olması, etki edebileceği bir delil bulunmamasını gerekçe göstererek, HDP Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken'in tutukluluk halinin devamı kararına muhalefet şerhi koydu.