Baltimore'da polis göstericilere müdahale etti



Baltimore'da bir siyahi gencin gözaltındayken ölmesi sonrasında başlayan olayların kontrolden çıkması üzerine olağanüstü hal ilan edilmiş, bir hafta boyunca 22:00 – 05:00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacağı açıklanmıştı.

Sokağa çıkma yasağının yürürlüğe girdiği ilk gece cadde ve sokakları dolduran yüzlerce göstericiyi güvenlik güçleri biber gazı ve göz yaşartıcı bomba ile dağıtmaya çalıştı.

Yetkililer, önceki günkü olaylarda 144 araç, işyeri ve mağazanın ateşe verildiğini, polislere taş ve şişe fırlatıldığını açıkladı. Maryland eyaleti valisi Larry Hogan, kente 2 bin Ulusal Muhafız ve bin polisin sevk edildiğini söyledi.

Freddie Gray 25 yaşındaydı

Freddie Gray gözaltına alınmasından bir hafta sonra omurilik yaralanması nedeniyle hayatını kaybetmişti. 12 Nisan'da meydana gelen olayın ayrıntıları henüz açıklık kazanmazken, Gray'in polis şiddeti nedeniyle hayatını kaybetmiş olabileceği tahmin ediliyor.

Görgü tanıklarının cep telefonuyla çektikleri görüntüler, polisin acı içinde bağıran Gray'i polis merkezine götürmek için bindirilecek aracı beklerken yere yatırdığını gösteriyor. Yaklaşık bir saat sonra hastaneye kaldırılan Gray burada komaya girmişti.