Baltimore Emniyet Müdürü görevinden alındı



Baltimore Belediye Başkanı Stephanie Rawlings Blake, konuyla ilgili açıklamasında, "Baltimore sokaklarında haddinden fazla insan hayatını kaybediyor" ifadesini kullandı.

Baltimore Belediye Başkanı, şehirde bu yılın ilk altı ayında 155 cinayet ve 303 silahlı çatışmanın kayıtlara geçtiğini söyledi.

Emniyet Müdürü Anthony Batts'ın yerine yardımcısı Kevin Davis'in geçici olarak atandığı belirtildi.

Freddie Gray gözaltında öldü

Freddie Gray gözaltına alınmasından bir hafta sonra omurilik yaralanması nedeniyle hayatını kaybetmişti. 12 Nisan'da meydana gelen olayın ayrıntıları henüz açıklık kazanmazken, Gray'in polis şiddeti nedeniyle hayatını kaybetmiş olabileceği tahmin ediliyor.

Görgü tanıklarının cep telefonuyla çektikleri görüntüler, polisin acı içinde bağıran Gray'i polis merkezine götürmek için bindirilecek aracı beklerken yere yatırdığını gösteriyor. Yaklaşık bir saat sonra hastaneye kaldırılan Gray burada komaya girmişti.