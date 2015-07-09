T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Baltimore Emniyet Müdürü görevinden alındı

Freddie Gray isimli siyahi gencin gözaltında ölümüyle gündeme gelen ABD'nin Baltimore şehrinde emniyet müdürü görevden alındı.

09 Temmuz 2015 13:35


Baltimore Belediye Başkanı Stephanie Rawlings Blake, konuyla ilgili açıklamasında, "Baltimore sokaklarında haddinden fazla insan hayatını kaybediyor" ifadesini kullandı.

Baltimore Belediye Başkanı, şehirde bu yılın ilk altı ayında 155 cinayet ve 303 silahlı çatışmanın kayıtlara geçtiğini söyledi.

Emniyet Müdürü Anthony Batts'ın yerine yardımcısı Kevin Davis'in geçici olarak atandığı belirtildi.

Freddie Gray gözaltında öldü

Freddie Gray gözaltına alınmasından bir hafta sonra omurilik yaralanması nedeniyle hayatını kaybetmişti. 12 Nisan'da meydana gelen olayın ayrıntıları henüz açıklık kazanmazken, Gray'in polis şiddeti nedeniyle hayatını kaybetmiş olabileceği tahmin ediliyor.

Görgü tanıklarının cep telefonuyla çektikleri görüntüler, polisin acı içinde bağıran Gray'i polis merkezine götürmek için bindirilecek aracı beklerken yere yatırdığını gösteriyor. Yaklaşık bir saat sonra hastaneye kaldırılan Gray burada komaya girmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Freddie GrayABD BaltimoreBelediye Başkanı Stephanie Rawlings BlakeBelediye BaşkanıMüdürü Anthony BattsKevin DavisGrayNisanDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/NH

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24