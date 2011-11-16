-Baltık Denizi'nin dibinde 17. yüzyıla ait İsveç gemisi STOCKHOLM (A.A) - 16.11.2011 - Baltık Denizi'nde İsveç'a ait Öland Adası açıklarında bulunan batığın 17. yüzyılda İsveç donanmasına ait dev savaş gemisi olduğu tahmin ediliyor. Araştırmayı yürüten deniz belgeseli yapım merkezi Deep Sea Production'ın direktörü Malcolm Dixelius, bunun büyük bir keşif olduğunu belirterek, buldukları enkazın büyük olasılıkla, 1676'da İsveç'in Danimarka-Hollanda filosu karşısında yenilgiye uğradığı Baltık Denizi'ndeki büyük deniz muharebesinde Kronan ile aynı zamanda batan Svardet'e (Kılıç) ait olduğunu kaydetti. Batığın tam yerini açıklamayı reddeden, çünkü İsveç karasuları içinde olmadığını dolayısıyla korunan bir bölgede bulunmadığını belirten Dixelius, ''Baltık Denizi çok karmaşık. Her ülke kanunları değişik biçimde yorumluyor. Önemli olan nerde olduğunu bilmemiz ve incelemeleri için bilimadamlarına yardım edeceğiz'' dedi. 1642'de inşa edildiğinde döneminin en büyük savaş gemilerinden olan ve düşmanı etkilemek amacıyla zengin süslemelere sahip gemilerin ilk örneği olan Svardet, 600 bahriyeliyle birlikte sulara gömülmüştü. Araştırmacılar, geçen ilkbaharda da 16. yüzyıla ait 1564'te batan Baltık Denizi'nin en ünlü savaş gemilerinden Mars'ın enkazını bulmuşlardı.