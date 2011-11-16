T24 LogoT24 Logo
Dünya

Baltık Denizi'nin dibinde 17. yüzyıla ait İsveç gemisi STOCKHOLM (A.A)

16 Kasım 2011 22:54

-Baltık Denizi'nin dibinde 17. yüzyıla ait İsveç gemisi STOCKHOLM (A.A) - 16.11.2011 - Baltık Denizi'nde İsveç'a ait Öland Adası açıklarında bulunan batığın 17. yüzyılda İsveç donanmasına ait dev savaş gemisi olduğu tahmin ediliyor. Araştırmayı yürüten deniz belgeseli yapım merkezi Deep Sea Production'ın direktörü Malcolm Dixelius, bunun büyük bir keşif olduğunu belirterek, buldukları enkazın büyük olasılıkla, 1676'da İsveç'in Danimarka-Hollanda filosu karşısında yenilgiye uğradığı Baltık Denizi'ndeki büyük deniz muharebesinde Kronan ile aynı zamanda batan Svardet'e (Kılıç) ait olduğunu kaydetti. Batığın tam yerini açıklamayı reddeden, çünkü İsveç karasuları içinde olmadığını dolayısıyla korunan bir bölgede bulunmadığını belirten Dixelius, ''Baltık Denizi çok karmaşık. Her ülke kanunları değişik biçimde yorumluyor. Önemli olan nerde olduğunu bilmemiz ve incelemeleri için bilimadamlarına yardım edeceğiz'' dedi. 1642'de inşa edildiğinde döneminin en büyük savaş gemilerinden olan ve düşmanı etkilemek amacıyla zengin süslemelere sahip gemilerin ilk örneği olan Svardet, 600 bahriyeliyle birlikte sulara gömülmüştü. Araştırmacılar, geçen ilkbaharda da 16. yüzyıla ait 1564'te batan Baltık Denizi'nin en ünlü savaş gemilerinden Mars'ın enkazını bulmuşlardı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24