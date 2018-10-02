Baltık Denizi'nde 335 kişi feribotta mahsur kaldı

Baltık Denizi'nde, 335 kişiyi taşıyan feribotta yangın çıkmadığı, motor arızası yaşandığı açıklandı. 335 kişinin mahsur kaldığı feribotta patlamanın ardından yangın çıktığı açıklanmıştı.

Sputnik'te yer alan habere göre, Danimarkalı 'DFDS SEAWAYS 'şirketi kendilerine ait 'Regina Seaways' adlı feribotun motor arızası sonucu 294 yolcusuyla birlikte denizde mahsur kaldığını duyurdu.

DFDS arıza sonucu gemide duman oluştuğunu bunun da gemideki yangın söndürme sistemini tetiklediğini belirtti.

Yaralı olmadığı, yolcuların önlem olarak toplanma alanlarına tahliye edildiği ancak 'durumun kontrol altında' olduğu vurgulandı.

Gemide hasar meydana gelip gelmedi ise bilinmiyor. DFDS feribotun tek balına yola devam edemeyeceği de henüz netleşmedi.

Bu açıklamadan önce Litvanya ordusu Baltık Denizi'nde 335 kişiyi taşıyan feribotun motor dairesinde yaşanan patlama sonucu yanmaya başladığını duyurmuştu. Rusya Federal Deniz ve Irmak Taşımacılığı Ajansı'ndan bir temsilci de Sputnik'e yaptığı açıklamada feribıtta 37'si mürettebat 335 kişinin olduğunu söylemişti.

Feribotun Rusya'nın Kaliningrad kentinin 135 km açığında, uluslararası sularda seyrederken arızalandığı da açıklandı. Feribot Litvanya'nın Klaipeda kentinden Almanya'nın Kiel şehrine gidiyordu.

Rus haber ajansına bilgi veren Kaliningrad'dak ideniz kurtarma koordinasyon merkezinin şefi Andrey Permiyakov feribottan yapılan yardım çağrısına Litvanya, Rusya ve Polonya'nın yanıt verdiğini açıklamıştı.

Litvanya donanması da feribotun yanına 3 gemi ve 1 helikopterini gönderdiğini bildirmişti.