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Dünya

Baltık Denizi'nde Rusya'dan ABD uçaklarına Su-27'li "önleme uçuşu"

04 Mart 2021 12:46

T24 Dış Haberler

Rusya ordusu, Baltık devletleri üzerinden uçan, nükleer kapasitesi olan uzun menzilli ABD bombardıman uçaklarına eşlik etmesi ve önleme yapması için Su-27 havalandırdığını duyurdu. 

Interfax'ın aktardığına göre Ulusal Savunma Yönetim Merkezi ve Su-27'nin pilotları, ABD'ye ait iki B-1B uzun menzilli stratejik bombardıman uçağı gördüklerini bildirdi. Rus Su-27'nin, Baltık Denizi üzerinde ABD uçaklarına "refakat ettiği" ifade edildi.

Ulusal Savunma Yönetim Merkezi , "Rus jeti, yabancı uçak sınırdan döndürüldükten sonra güvenli biçimde üssüne döndü" açıklamasında bulundu.

Açıklamada ABD uçaklarının uluslararası sularda uçtuğu ve Rus hava sahasına girmediği belirtilirken, Su-27'nin de uluslararası hukuka uygun uçtuğu vurgulandı. 

ABD Hava Kuvvetleri, NATO müttefikleri Litvanya, Letonya ve Estonya'ya desteğini göstermek için Baltık ülkelerin başkentlerinden bir savaş uçağı geçirildiğini duyurmuştu.

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