T24 LogoT24 Logo
Dünya

Baltık Denizi'nde iki kargo gemisi çarpıştı

Alaboran olan Danimarka bandıralı gemide hala iki kişi olduğu belirtildi

13 Aralık 2021 12:08

T24 Dış Haberler

Baltık Denizi'nde Danimarka adası Nornholm ile güney İsveç şehri Ystad arasında iki kargo gemisi çarpıştı. 

Gemilerden birinin Danimarka, diğerinin Britanya bandıralı olduğu belirtildi.

The Guardian'ın aktardığına göre Danimarka bandıralı geminin alabora olduğu görüldü. Bu gemide hala iki kişi bulunduğu ve durumlarının bilinmediğini ifade edildi.

Britanya bandıralı geminin ise hala fonksiyonel ve mürettebatın güvende olduğu bildirildi.

Kaza, İsveç karasuları içinde meydana geldi ve hem İsveç hem de Danimarka yardım ekipleri gönderdi.

Baltık denizigemiçarpıştı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24