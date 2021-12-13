Baltık Denizi'nde iki kargo gemisi çarpıştı

T24 Dış Haberler

Baltık Denizi'nde Danimarka adası Nornholm ile güney İsveç şehri Ystad arasında iki kargo gemisi çarpıştı.

Gemilerden birinin Danimarka, diğerinin Britanya bandıralı olduğu belirtildi.

The Guardian'ın aktardığına göre Danimarka bandıralı geminin alabora olduğu görüldü. Bu gemide hala iki kişi bulunduğu ve durumlarının bilinmediğini ifade edildi.

Britanya bandıralı geminin ise hala fonksiyonel ve mürettebatın güvende olduğu bildirildi.

Kaza, İsveç karasuları içinde meydana geldi ve hem İsveç hem de Danimarka yardım ekipleri gönderdi.