Baltalı cinayette kepçe operatörüne 20 yıl hapis

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ\'de beş yıl önce nacak tabir edilen küçük balta ile arkadaşı Zeki Kabaktepe\'yi öldürüp, kepçe ile açtığı çukura gömmekten tutuklu yargılanan 34 yaşındaki Ömer Kırbıyık, Yargıtay\'ın usul nedeniyle bozduğu davada, yeniden hakim karşısına çıktı. Kırbıyık, yine 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kocasinan ilçesi Ambar mahallesindeki bir kömür işletmesinde, Şubat 2012\'de, arkadaşı gece bekçisi 56 yaşındaki Zeki Kabaktepe\'yi öldürüp, Yeşilhisar ilçesi Yavaş mevkiinde kepçe ile açtığı çukura gömdüğü iddia edilen, aynı işyerinde kepçe operatörü olarak çalışan Ömer Kırbıyık, Yargıtay 3\'üncü Ceza Dairesi\'nin kararı usul yönünden bozması nedeniyle 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yeniden hakim karşısına çıktı. İfadesindeki eksiklik nedeniyle beş yıl sonra yeniden yargılanan tutuklu sanık Ömer Kırbıyık, \"Benim tasarlayarak adam öldürmem söz konusu değildir. Kendisiyle sabır ve sükunetle konuşmaya çalıştım. Bir anda olay gerçekleşti. Kendi aileme ve hayatını kaybeden kişinin yakınlarından yaşattıklarım için özür dilerim. Pişmanlık duyuyorum\" dedi.

Mahkeme, Ömer Kırbıyık\'a yine 20 yıl hapis cezası verdi.