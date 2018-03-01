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Baltalı cinayetin şüphelisi yakalandı

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- BURSA'da geçen hafta evinde baltayla öldürülen Süleyman Kıran'ın (51) katil zanlısı Cevdet Uçar (50) yakalandı

01 Mart 2018 18:11

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- BURSA\'da geçen hafta evinde baltayla öldürülen Süleyman Kıran\'ın (51) katil zanlısı Cevdet Uçar (50) yakalandı. Uçar, evinin tadilat işerini yaptığı Kıran\'ı, parasını alamadığı için öldürdüğünü söyledi.
Olay, geçen salı günü merkez Nilüfer ilçesi Hasanağa Mahallesi\'nde meydana geldi. Güvenlik işiyle uğraşan 1 çocuk babası Süleyman Kıran, işe itmeyince mesai arkadaşları evine gitti. İçeri giren arkadaşları, Kıran\'ı kanlar içerisinde ölü buldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekiplerinin yaptığı incelemede, baltayla başına vurularak öldürüldüğü tespit edilen Süleyman Kıran\'ın cesedi, otopsi için morga kaldırıldı. 
Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, görgü tanıklarının ifadesine başvurdu, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Cinayeti Cevdet Uçar\'ın işlediğini belirleyen polis, kısa sürede şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. 
Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf eden Cevdet Uçar, Kıran\'ın evinde tadilat yaptığını, parasını da alamayınca öldürdüğünü, cebindeki 750 lirayı da alarak kaçtığını söyledi. 
Emniyetteki işlemlerinni ardından Cevdet Uçar , adliyeye sevk edildi.

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