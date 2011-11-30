-''Baltacı''lar Tahrir Meydanı'nı bastı KAHİRE (A.A) - 30.11.2011 - Mısır'da, ''Baltacı'' diye tabir edilen suç grupları ile Tahrir Meydanı'nda askeri rejimi protesto eden göstericiler arasında çatışma çıktı. AA muhabirinin telefon ile ulaştığı görgü tanıkları, ''Baltacı'' diye bilenen 100 kişilik suç grubunun , Abdul Manem Riyad Caddesi'nden Tahrir Meydanı'na geldiklerini ve meydanın girişinde bulunan muhaliflere saldırdıklarını söyledi. Yarı resmi El Ahram Gazetesi'ne göre, söz konusu grup, muhaliflere silah ve molotofkokteyli ile saldırdı ve en az 10 kişiyi yaraladı. Yaralı muhaliflerin Tahrir'de gönüllü doktorlar tarafından kurulan seyyar hastanede tedavi altına alındığı belirtilirken, çatışmaların yer yer devam ettiği bildirildi. Mısır'ın resmi Nil Televizyonu ise asker ve polisin Tahrir'e yakın bölgelerden çekildiğini duyurdu.