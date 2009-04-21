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Spor

Balotelli'ye ırkçı saldırı

Inter'in Balotelli, takımının Juventus'la berabere kaldığı maçta taraftarın ırkçı tezahüratlarına hedef oldu.

21 Nisan 2009 03:00


Inter'in Gana asıllı genç golcüsü Mario Balotelli, takımının Juventus'la berabere kaldığı maçta taraftarın ırkçı tezahüratlarına hedef oldu. Duruma sert tepki gösteren Inter Başkanı Massimo Moratti, "eğer statta olsaydım takımı sahadan çekerdim" dedi. 

İtalya'da futbol sahalarındaki ırkçılık sorunu bitmiyor... Rakip taraftarların ırkçı tezahüratlarına maruz kalan Inter'in Gana asıllı golcüsü Mario Balotelli, Juventus karşılaşmasında da benzer bir tacize uğradı.

Taraftarın 18 yaşındaki futbolcuyu ırkçı tezahüratlarla protesto etmesi Inter Başkanı Massimo Moratti'yi de sinirlendirdi.

Moratti, "Eğer o akşam statta olsaydım sanırım koltuğumu terk eder, çimlere iner, takımımı sahadan çekerdim. Juventus taraftarı bu çirkin şarkıları söylerken çok mutluydu esas üzücü olan da bu" dedi.

Karşılaşma sonrası Juventus Başkanı Giovanni Cobolli Gigli, Inter'den özür dilerken, İtalya Futbol Federasyonu'nun konu hakkında soruşturma başlattığı belirtildi.

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