Balotelli'nin Gerrard'ı 'çıldırtan' sözleri

Los Angeles Galaxy'ye transfer olan Liverpool'un efsane kaptanı Steven Gerrard, eski takım arkadaşı Mario Balotelli hakkında çok ilginç bir anısını paylaştı.

Liverpool’a gelen her oyuncuya ön yargısız yaklaştığını belirten yıldız futbolcu, "Balotelli’ye de ön yargısız davrandım. Kulübe alışması için elimden geleni yaptım. Ancak bir antrenman sırasında Balotelli’nin Rodgers’a ‘Ben kornerlerde savunmaya gelip adam tutmam. Bunu beceremem’ demesi beni çıldırttı. İçimde ‘Bu adam kendisini ne sanıyor’ dediğimi hatırlıyorum. Rodgers ise hiç sinirlenmeden Balotelli’ye ‘Artık savunmaya gelecek ve adam marke edeceksin. Eğer beceremiyorsan da öğrenirsin’ diyerek konuya son noktayı koymuştu" ifadelerini kullandı.

Gerrard, bütün olumsuzluklarına rağmen yıldız golcünün sempatik olduğunu ve kendisini sürekli güldürmeyi başardığını vurguladı.

'Balotelli idare edilemez'

İtalyan golcü hakkındaki düşüncelerini paylaşan Gerrard, "Onun hakkında transferinden önce havai fişekler ile ilgili bir olay duymuştuk. Mourinho’nun da kendisini ‘İdare edilemez’ olarak tanımladığını biliyorduk. Gerçekten de Balotelli idare edilemez. Bunu birlikte çalıştığımız dönemde gördüm. Kaliteli bir oyuncu ancak kariyerine baktığımızda yeteneklerinin harcandığını görüyorum. Ancak tüm olumsuzluklarına rağmen sempatik bir futbolcu ve beni sürekli güldürmeyi başarıyor" değerlendirmesinde bulundu.