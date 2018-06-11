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Spor

Balotelli'de anlaşma sağlandı!

Balotelli, geçtiğimiz sezon Nice formasıyla çıktığı 38 maçta 26 gole imzasını atmıştı.

11 Haziran 2018 21:15

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice'te forma giyen İtalyan golcü Mario Balotelli, Olympique Marsilya ile anlaşma sağladı ancak transferin tamamlanmasıyla ilgili bir detay kaldı.

Le Phoceen'de yer alan habere göre 27 yaşındaki futbolcu ve menajeri Mino Raiola, Marsilya ile anlaşma sağladı ancak Fransız ekibinin bu transferi tamamlayabilmesi için 19 Haziran'daki mali denetimden geçmesi gerekiyor.

Golcü futbolcunun adı geçtiğimiz günlerde Galatasaray'la da anılmış fakat sarı-kırmızılı kulüp bu iddiaları yalanlamıştı.

Balotelli, geçtiğimiz sezon Nice formasıyla çıktığı 38 maçta 26 gole imzasını atmıştı.

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