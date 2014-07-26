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Spor

'Balotelli yüzde 99 Milan'da kalacak'

İtalyan basınına açıklamalarda bulunan Galliani, adı sık sık transfer söylentilerine karışan Balotelli'nin takımda kalıp kalmayacağı yönündeki iddialara açıklık getirdi

26 Temmuz 2014 16:22

Serie A ekiplerinden Milan'ın Asbaşkanı Adriano Galliani, golcü futbolcuları Mario Balotelli'nin yüzde 99 takımda kalacağını açıkladı.

İtalyan futbolcuyu takımda tutacaklarını kaydeden Galliani, "Mario, Milan'da kalacak. Tabii ki transfer piyasasında yüzde 100 diye bir şey yoktur. Ancak yüzde 99 takımda kalacağını söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

Milan'da devam eden transfer çalışmalarına da değinen Galliani, "Alessio Cerci ve Joel Campbell takımımıza uygun özelliklere sahip oyuncular ama gündemimizde başka isimler de var. Görüşmeler sürüyor" şeklinde konuştu.

Takımdan ayrılması gündemde olan Brezilyalı golcü Robinho'ya ABD'den ve ülkesinden teklifler olduğunu doğrulayan Galliani, "Kulüplerle görüşmelerimiz sürüyor. Oyuncunun talep ettiği ücret konusunda sıkıntılar var ama transferi önümüzdeki hafta netleşir" değerlendirmesinde bulundu.

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