Balotelli, Süper Lig kariyerinde ilki yaşadı

Sezon başında Adana Demirspor'a transfer olan Mario Balotelli, Süper Lig kariyerinde bir ilki yaşadı.

Süper Lig'in 33. haftasında Adana Demirspor, Kasımpaşa'ya konuk oldu. Adana temsilcisi ilk yarıyı Haspolat ve Muleka'nın golleriyle 2-0 geride kapattı.

Maça ilk 11'de başlayan Mario Balotelli, 45+3'te kırmızı kart gördü. İtalyan futbolcu orta sahada Doğucan Haspolat'a müdahale etti. Hakem Kadir Sağlam Balotelli'ye direkt kırmızı kart gösterdi.

Süper Lig'de 28. maçına çıkan Mario Balotelli, ilk kez kırmızı kart gördü. 31 yaşındaki forvet bu sezon 12 gol attı ve 4 asist yaptı.