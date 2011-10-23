T24 LogoT24 Logo
Spor

Balotelli bu kez de evini yaktı LONDRA (A.A)

23 Ekim 2011 16:32

-Balotelli bu kez de evini yaktı LONDRA (A.A) - 23.10.2011 - Manchester City'nin "yaramaz çocuğu" Mario Balotelli, bu kez de evinde çıkardığı yangınla gündeme geldi. Evinin banyosunda arkadaşlarıyla birlikte havai fişeklerle oynayan İtalyan futbolcu, havlu ve perdenin yanmaya başlamasının ardından evi terk etti. Otele yerleşen 21 yaşındaki Balotelli, arkadaşlarından birinin havai fişeği yanlışlıkla ateşlediğini söyledi. Cumartesi gecesi aldıkları ihbarın ardından eve giden itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü. Olay yerinde incelemelerde bulunan polis, şüpheli bir duruma rastlanmadığını kaydetti. Geçen yıl Avrupa kupası maçında Dinamo Kiev karşısında kırmızı kart gören oyuncusu için "aptal" ifadesini kullanan Manchester City Menajeri Roberto Mancini, Amerika'da LA Galaxy ile yaptıkları dostluk maçında, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda, aniden sırtını kaleye dönerek topukla gol atmak isteyen İtalyan futbolcuyu oyundan almıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24