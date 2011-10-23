-Balotelli bu kez de evini yaktı LONDRA (A.A) - 23.10.2011 - Manchester City'nin "yaramaz çocuğu" Mario Balotelli, bu kez de evinde çıkardığı yangınla gündeme geldi. Evinin banyosunda arkadaşlarıyla birlikte havai fişeklerle oynayan İtalyan futbolcu, havlu ve perdenin yanmaya başlamasının ardından evi terk etti. Otele yerleşen 21 yaşındaki Balotelli, arkadaşlarından birinin havai fişeği yanlışlıkla ateşlediğini söyledi. Cumartesi gecesi aldıkları ihbarın ardından eve giden itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü. Olay yerinde incelemelerde bulunan polis, şüpheli bir duruma rastlanmadığını kaydetti. Geçen yıl Avrupa kupası maçında Dinamo Kiev karşısında kırmızı kart gören oyuncusu için "aptal" ifadesini kullanan Manchester City Menajeri Roberto Mancini, Amerika'da LA Galaxy ile yaptıkları dostluk maçında, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda, aniden sırtını kaleye dönerek topukla gol atmak isteyen İtalyan futbolcuyu oyundan almıştı.