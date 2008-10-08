T24 LogoT24 Logo
Spor

Ballotta geri dönüyor

08 Ekim 2008 03:00


44 yaşındaki eski kaleci Ballotta eldivenlerini tekrar giymeye hazırlanıyor.

Geçen sezon Lazio’nun kalesini koruyan Ballotta İtalyan basınına verdiği demeçte tekrar futbola dönmek için antrenmanlara başladığını ve fiziksel açıdan bir eksiğinin olmadığını söyledi.

Ballotta: “Her gün antrenman yapıyorum ve kendimi iyi hissediyorum. Ocak ayında bir kulüple anlaşmayı bekliyorum. Bu kulüp Lazio olur mu bilmem. Eğer beni isterlerse seve seve geri dönerim” diyerek herkesi şaşkına çevirdi.

27 yıl süren kariyeri boyunca Ballotta içlerinde Inter, Lazio ve Modena’nın da bulunduğu 10 farklı kulübün formasını giymişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24