Ballotta geri dönüyor



44 yaşındaki eski kaleci Ballotta eldivenlerini tekrar giymeye hazırlanıyor.



Geçen sezon Lazio’nun kalesini koruyan Ballotta İtalyan basınına verdiği demeçte tekrar futbola dönmek için antrenmanlara başladığını ve fiziksel açıdan bir eksiğinin olmadığını söyledi.



Ballotta: “Her gün antrenman yapıyorum ve kendimi iyi hissediyorum. Ocak ayında bir kulüple anlaşmayı bekliyorum. Bu kulüp Lazio olur mu bilmem. Eğer beni isterlerse seve seve geri dönerim” diyerek herkesi şaşkına çevirdi.



27 yıl süren kariyeri boyunca Ballotta içlerinde Inter, Lazio ve Modena’nın da bulunduğu 10 farklı kulübün formasını giymişti.



