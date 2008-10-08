Ballardi ile devam



Juventus'u 2-1 ile geçerek moral depolayan Palerm, teknik direktörü Ballardini’nin sözleşmesi uzatıldı.



Serie A takımlarından Palermo, teknik direktör Davide Ballardini'nin sözleşmesini iki yıl uzattı. Kulüpten yapılan açıklamada, Ballardini'nin sözleşmesinin uzatılmasına, hafta sonu Juventus'a karşı 2-1 üstünlükle biten karşılaşma sonrasında karar verildiği belirtildi.



Juventus'u Torino'da 47 yıl sonra ilk kez yenen Palermo, ligde 12 puanla 4. sırada bulunuyor. Stefano Colantuono'dan boşalan koltuğa geçen sezon oturan Ballardini, Sambenedettese, Cagliari ve Pescara kulüplerini de çalıştırdı.



