“Ballardi bizim geleceğimiz”

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Ballardi ile devam Ballardi ile devam

Ballardini bu sene aldığı sonuçlar kadar oynattığı futbolla da takdir kazanıyor. Roma’yı 3-1 ve Juventus’uda 2-1 yendikten sonra sözleşmesini 2011 yılana kadar uzatan Ballardini ile ilgili başkan Zamparini: “O bizim geleceğimiz. Onunla çok daha uzun bir kontrat yapmak isterdik ancak önünü kapatıp büyük kulüplere gitmesini engellemek istemedik. Umarım onun yönetiminde bizde büyük kulüp haline geliriz ve daha uzun yıllar birlikte çalışırız” dedi.Zamparini sölerini: “Para hakkında konuşmadan sözleşmesini uzattı. Eminim daha fazlasını hak ediyor ancak bütçemizin elverdiği kadar para önerdik” diyerek sözlerine son verdi.