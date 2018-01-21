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Balkondan intihar edeceği sanıldı, polis çağrılınca eve girdi

Erol POLAT/GEBZE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, evinin balkonuna çıkarak, bağıran ve şizofreni tedavisi gördüğü belirtilen M

21 Ocak 2018 22:52

Erol POLAT/GEBZE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Gebze ilçesinde, evinin balkonuna çıkarak, bağıran ve şizofreni tedavisi gördüğü belirtilen M.K.\'nin (39) intihar edeceği sanıldı. Mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine gelen polis ve itfaiye ekiplerini görünce M.K., eve girdi. 
Olay, akşam saatlerinde, Gebze İstasyon Mahallesi\'ndeki 4 katlı apartmanın 3\'üncü katında meydana geldi. Şizofreni tedavisi gördüğü belirtilen M.K., evinin balkonuna çıkarak, bağırmaya başladı. Kendisini tanıyan mahalle sakinleri, M.K.\'nin intihar edeceğini sanarak, polise ve itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen polis ve itfaiye ekiplerini gören M.K., balkondan eve girdi. Ekipler, M.K. hakkında bilgi aldıktan sonra mahalleden ayrıldı.

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