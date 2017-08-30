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Balkondan eve girip 2 kardeşi bıçakladılar

Aydın'da girdikleri evdeki 2 kişiyi bıçakla yaralayan ve daha sonra olay yerinden kaçan 4 kişiden 3'ü de yaralı olarak bulundu

30 Ağustos 2017 23:26

Aydın'ın Germencik ilçesinde bir evin balkonundan içeri girerek evdeki 2 kişiyi bıçakla yaralayan ve daha sonra olay yerinden kaçan 4 kişiden 3'ü de yaralı olarak bulundu.

Hürriyet’te yer alan habere göre, Aydın'ın Germencik ilçesi Neşetiye Mahallesi'nde F.Ü, M.Ü, E.A ve Ö.B aralarında husumet bulunan S.Y'nin evinin balkonundan içeri girerek S.Y. ve kardeşi F.Y'yi bıçakla yaralayıp olay yerinden kaçtı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kardeşleri ambulansla Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı. S.Y'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri şüphelileri aradığı sırada olay yerine yakın bir konumdan 3 kişinin bıçakla yaralandığı ihbarını aldı. İhbarı değerlendiren ekipler yapılan incelemeler sonucu yaralanan şahısların F.Ü, M.Ü. ve E.A. olduğunu tespit etti.

Yaralanan şüpheliler sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesine kaldırılırdı. Şüpheli Ö.B'nin yakalaması için ve şüphelileri yaralayan şahısların da kimlik tespiti için ise çalışmalar sürüyor.

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