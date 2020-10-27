Balkondan düştüğü iddia edilen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

İzmir'in Karabağlar ilçesinde ikinci kattaki balkondan düştüğü iddia edilen 2 yaşındaki çocuk öldü.



Alınan bilgiye göre, 2 yaşındaki E.O, Yurtoğlu Mahallesi'ndeki ikinci katta bulunan evlerinin balkonuna çıktı. E.O'nun balkonda oynarken dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikten düştüğü öne sürüldü.



Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, 2 yaşındaki çocuğun öldüğünü belirledi.



Çocuğun cenazesi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.