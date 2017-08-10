Balkondan düşerek hayatını kaybeden Kübra Nur yaşasaydı üniversiteli olacaktı

Hatay'ın Dörtyol İlçesi'nde evlerinin balkonundan düşen ve beyin ölümü gerçekleşince organları bağışlanan 17 yaşındaki Kübra Nur Coşkun'un LYS sonuçlarına Malatya İnönü Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünü kazandığı öğrenildi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Dörtyol'un Özerli Mahallesi'nde oturan Kübra Nur Coşkun, 28 Temmuz'da oturdukları 4'üncü kattaki evlerinin balkonundan düştü. Genç kız götürüldüğü İskenderun Devlet Hastanesi'nde beyin ölümü gerçekleşti. Ailenin organlarını bağışlaması üzerine Kübra Nur Coşkun'un böbrekleri, karaciğer, kornea ve akciğeri alındı. Genç kızın organlara Adana, Gaziantep ve Ankara'da organ bekleyen 6 hastaya nakledildi.



Kübra Nur'un amcasının oğlu Adem Coşkun, kuzeninin LYS sonuçlarına göre Malatya İnönü Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünü kazandığını söyledi. Coşkun, Malatya'nın Kübra'nın 19'uncu tercihi olduğunu da kaydetti.