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Balkondan düşen minik İsmail öldü

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da oyun oynadığı evin balkonundan düşen İsmail Sak (2), yaşamını yitirdi

17 Ağustos 2018 21:50

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA\'da oyun oynadığı evin balkonundan düşen İsmail Sak (2), yaşamını yitirdi.
Kırsal Kubacık Mahallesi\'ndeki evin balkonunda oyun oynayan İsmail Sak, yola düştü. Ağır yaralanan çocuk, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan çocuk, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. İsmail Sak\'ın cansız bedeni, otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

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