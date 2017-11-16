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Balkondan düşen görme engelli Nesime, yaşam mücadelesini kaybetti

Ayhan AYDEMİR/BAFRA(Samsun), (DHA)- SAMSUN'un Bafra İlçesi'nde, 3'üncü kattaki evlerinin balkonundan dengesini yitirince düşen görme engelli, 32 yaşındaki Nesime Tural, 5 günden bu yana tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı

16 Kasım 2017 13:21

Ayhan AYDEMİR/BAFRA(Samsun), (DHA)- SAMSUN\'un Bafra İlçesi\'nde, 3\'üncü kattaki evlerinin balkonundan dengesini yitirince düşen görme engelli, 32 yaşındaki Nesime Tural, 5 günden bu yana tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı.
Olay, Bafra İlçesi Mevlana Mahallesi\'nde meydana geldi. Ailesi ile birlikte yaşayan Nesime Tural, oturdukları binanın balkonuna çıktı. Ancak, dengesini yitirince düştü. Ağır yaralanan ve ilçe devlet hastanesindeki ilk müdahale ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne sevk edilen Tural, hastanede verdiği yaşam mücadelesi kaybetti. Bafra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü\'nde santral memuru olan Tural\'ın Bafra Görme Engelliler Derneği\'nin de üyesi olduğu öğrenilirken, ölümü ailesini ve arkadaşlarını üzüntüye boğdu.

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