Balkondan düşen fırından son anda kurtuldu

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN\'ın Efeler ilçesinde sabah çıkan fırtınada, bir apartmanın balkonunda bulunan fırın sokağa savruldu. Sokaktan geçen bir kişi fırının başına düşmesinden son anda kurtuldu.

Cumhuriyet Mahallesi 1955 Sokak\'ta bu sabah meydana gelen olayda, yoldan geçen bir kişi başına fırın düşmesinden son anda kurtuldu. Bir işyerinin güvenlik kamerasınca görüntülenen o anlarda, fırtına ile birlikte bir apartmanın 3. katında bulunan karton parçaları ve fırın sokağa uçtu., O sırada sokaktan yürüyerek gitmeye çalışan bir kişi karton parçalarının ardından üzerine doğru gelen fırını fark edince hızlandı. Saniyelerle fırının kafasına düşmesinden kurtuldu. Bir anlık şok olan kişi, arkasına baka baka olay yerinden uzaklaştı.



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