T24 LogoT24 Logo
Gündem

BALKONDAN DÜŞEN ÇOCUK ÖLDÜ DÜZCE (A.A)

15 Nisan 2011 17:30

-BALKONDAN DÜŞEN ÇOCUK ÖLDÜ DÜZCE (A.A) - 15.04.2011 - Düzce'de bir apartmanın dördüncü kat balkonundan düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Cedidiye Mahallesi Necip Güney Sokak'ta 4. katta bulunan evinin balkonunda oynayan Arda Bayar (3), demir parmaklıkların arasından geçerek düştü. Ağır yaralanan Arda Bayar, vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Arda Bayar, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yapılan müdahale sırasında sinir krizleri geçiren Arda Bayar'ın annesi, yakınları tarafından teskin edilmeye çalışıldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24