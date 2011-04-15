-BALKONDAN DÜŞEN ÇOCUK ÖLDÜ DÜZCE (A.A) - 15.04.2011 - Düzce'de bir apartmanın dördüncü kat balkonundan düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Cedidiye Mahallesi Necip Güney Sokak'ta 4. katta bulunan evinin balkonunda oynayan Arda Bayar (3), demir parmaklıkların arasından geçerek düştü. Ağır yaralanan Arda Bayar, vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Arda Bayar, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yapılan müdahale sırasında sinir krizleri geçiren Arda Bayar'ın annesi, yakınları tarafından teskin edilmeye çalışıldı.