Balkondan düşen avukat hayatını kaybetti

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) – MERSİN’de avukat Ayşe Tunç (37), 5’inci kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

Akşam saatlerinde merkez Akdeniz ilçesi Kültür Mahallesi\'ndeki evine giden Ayşe Tunç, balkonda dengesini kaybedip 5’inci kattan düştü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde beton zemine çakılan Tunç\'un öldüğü belirlendi. Tunç\'un cenazesi, polisin yaptığı incelemenin ardından Toros Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Acı olayın ardından Mersin Barosu\'nun kutlama etkinliği iptal edilirken, Tunç’un mesai arkadaşları hastaneye akın etti. Polis, Mersin’in tanınmış avukatlarından merhum Mithat Tunç’un kızı olduğu öğrenilen Ayşe Tunç’un ölümü üzerine soruşturma başlattı.

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