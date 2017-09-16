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Balkondan düşen 1.5 yaşındaki Zehra öldü

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK(Kocaeli)(DHA)- KOCAELİ'nin Gölcük İlçesi'nde 1

16 Eylül 2017 16:58

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK(Kocaeli)(DHA)- KOCAELİ\'nin Gölcük İlçesi\'nde 1.5 yaşındaki Zehra Bodur, 4\'üncü kat balkonundan beton zemine düşerek yaşamını yitirdi. 
Olay, Yeni Mahalle 1 Mart Caddesi\'nde meydana geldi. Aslı ve Ali Bodur çiftinin tek çocukları olan 1.5 yaşındaki Zehra, iddialara göre ekmek almak için dışarı çıkan dedesi Salim Bodur\'un arkasından evlerinin balkonuna çıktı. Bu arada balkondaki sandalyenin üstüne çıktığı iddia edilen Zehra, dengesini kaybetmesi sonucu beton zemine düştü. Olayı gören mahalle sakinleri ve ailesi hemen 112\'yi arayarak yardım istedi. Anne Aslı Bodur ve babaanne Sebahat Bodur olay yerinde sinir krizi geçirdi. Sağlık ekipleri yaptıkları müdahalede Zehra\'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Minik Zehra\'nın cenazesi otopsi için İstanbul Yeni Bosna\'da bulunan Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Polis soruşturma başlattı.

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