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Balkondan düşen 1.5 yaşındaki çocuk yaralandı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK'te, 1'inci kattaki evlerinin balkonunda oynarken demir korkulukların üzerine çıkarak yere düşen 1

02 Ekim 2017 17:56

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK\'te, 1\'inci kattaki evlerinin balkonunda oynarken demir korkulukların üzerine çıkarak yere düşen 1.5 yaşındaki Ömer Çardak, yaralandı.
Olay, öğle saatlerinde Adatepe Mahallesi Şair Fuzuli Sokak\'ta meydana geldi. Ömer Çardak, iddiaya göre 1\'inci kattaki evlerinin girişinde bulunan balkonda oynarken demir korkulukların üzerine çıktı. Çocuk, dengesini kaybedince yaklaşık 4 metre yükseklikten beton zemine düştü. Yaralanan Ömer Çardak, yakınlarının haber verdiği sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılarak ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan çocuğun kafatasında çatlak saptanırken tedavisi sürüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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