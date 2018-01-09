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Balkondan çamaşır toplarken düştü

Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun), (DHA)- SAMSUN'un Bafra ilçesinde astığı çamaşırları almak için balkona çıkan 17 yaşındaki genç kız, dengesini yitirince birinci kattan düşerek yaralandı

09 Ocak 2018 14:34

Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun), (DHA)- SAMSUN\'un Bafra ilçesinde astığı çamaşırları almak için balkona çıkan 17 yaşındaki genç kız, dengesini yitirince birinci kattan düşerek yaralandı.
Olay, Bafra ilçesi Gençlik Caddesinde meydana geldi. Astığı çamaşırları almak için balkona çıkan 17 yaşındaki A.Ç., dengesini yitirince 1\'inci kattan düştü. Olayı fark eden yakınları durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen ekipler yaralı genç kıza ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla Bafra Devlet Hastanesine kaldırdı. Hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilen A.Ç. tedavi altına alındı. Soruşturma sürüyor.

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