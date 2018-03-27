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Balkondan başına mermer düşmesi sonucu ölen eski futbolcu toprağa verildi

Selçuk BAŞAR- Aleyna BAYRAM/MAÇKA (Trabzon), (DHA)- TRABZON'da kaldırımda yürüdüğü sırada tadilatta olan çevredeki bir apartman dairesinin balkonundan düşen mermer parçalarının başına isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden eski futbolcu Yaşar Yıldırım’ın

27 Mart 2018 21:40

Selçuk BAŞAR- Aleyna BAYRAM/MAÇKA (Trabzon), (DHA)- TRABZON\'da kaldırımda yürüdüğü sırada tadilatta olan çevredeki bir apartman dairesinin balkonundan düşen mermer parçalarının başına isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden eski futbolcu Yaşar Yıldırım’ın (55) cenazesi, Maçka ilçesinde toprağa verildi.
Olay, dün saat 10.00 sıralarında Gazipaşa Mahallesi Taksim Caddesi\'nde meydana geldi. Çevrede bulunan 4 katlı apartmanın 2\'nci katında yapılan tadilat çalışmaları sırasında, henüz bilinmeyen bir nedenle evin balkon kısmında yer alan mermer parçaları düştü. Binadan düşen mermer parçalarından bazıları o sırada kaldırımda yürüyen, Yaşar Yıldırım\'ın başına isabet etti. Kanlar içinde yere yığılan Yıldırım, gelen ambulansla kaldırıldığı Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi\'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Trabzon\'un köklü kulüplerinden İdman Ocağı\'ndan yetişip, profesyonel olarak Hopaspor, Fatsaspor, Sivasspor, Muşspor ve Telekomspor\'da kalecilik yapan Yaşar Yıldırım, kaleci antrenörlüğüne başladıktan sonra da Trabzonspor\'da 6 sezon görev yaptı. Tokat, Adıyaman, Giresun kulüplerinin de aralarında bulunduğu birçok takımın ardından Yıldırım en son Adanaspor\'da kaleci antrenörlüğü yaptı.
Evli ve 3 çocuk babası Yaşar Yıldırım için, Maçka ilçesi Mataracı Mahallesi Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazı öncesi Yıldırım\'ın tabutunun üzerine, uzun süre kaleci antrenörlüğü yaptığı Hopaspor\'un forması örtüldü. Yaşar Yıldırım\'ın eşi Dilek, oğlu Buğra ve kızı Büşra ile yakınları cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Cenaze törenine Yıldırım\'ın yakınları ve futbolculuk yıllarındaki takım arkadaşlarının yanı sıra Trabzonspor Asbaşkanı Ahmet Çubukçu, Trabzonspor yönetiminden Ali Rıza Egemen, Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay, Trabzonspor\'un eski başkanlarından Özkan Sümer ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Yaşar Yıldırım, kılınan cenaze namazının ardından ilçedeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

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