Balkonda yardım çığlığı atan kadın 4. kattan düşerek öldü

Ankara'daki Yüksel Caddesi'nde bir süre balkondan yardım çığlıkları atan 36 yaşındaki Kazakistan uyruklu Aigul Intykbayeva, polislerin yardım amacıyla apartmana girdiği sırada balkondan 'düşerek' hayatını kaybetti.

Çankaya Yüksel Caddesi'nde İnsan Hakları Anıtı yanındaki bir binanın 4'üncü katının balkonundan bir kadının yardım çığlığını duyanlar polise haber verdi.

Bu sırada Yüksel Caddesi'nde bulunan polis noktasında görevli Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, kadına yardım etmek üzere binaya girmeye çalıştı.

Apartmanın dış kapısının kilitli olduğunu fark eden ekipler, içeriye girmeye çalışırken yardım çağrısında bulunan kadın binanın arka kısmındaki balkondan zemine düştü.

Yanındaki iki kişinin görüntüleri kameralara yansıdı

Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, olay yerine güvenlik şeridi çekerek, durumu Olay Yeri İnceleme Birimi'ne bildirdi. Olay yeri inceleme ekipleri, çalışmasının ardından tüm delilleri muhafaza altına aldı. Aigul I.'nın cenazesi savcının incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.



Öte yandan olay esnasında Aigul I. ile birlikte olduğu belirtilen 2 kişinin üzüntüleri de kameralara yansıdı. 5 kişinin ifadelerine başvuran polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.