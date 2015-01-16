Balkonda sigara içmek yasaklandı

Almanya’da Yargıtay sigara tiryakilerini üzecek bir karar aldı.

Yüksek mahkeme apartmanlarda oturanların balkonda sigara içmelerinin belirli sürelerle sınırlanabileceğine hükmetti.

DHA'dan Ahmet Yıldırım'ın haberine göre, Brandenburg eyaletinin Premnitz kentinde aynı apartmanda yaşayan iki aile arasında yaşanan bir anlaşmazlığın yüksek mahkemeye intikal etmesi üzerine konuyu görüşen mahkeme, balkonda sigara içilmesine gerektiğinde sınırlama getirilebileceğine karar verdi.

Balkonda sigara içmeye sınırlandırma getirilmesini dumandan aşırı etkilenme şartına bağlayan mahkeme, sınırlama kararıyla birlikte davayı yeniden görüşülmek üzere Potsdam Eyalet Mahkemesi’ne geri gönderdi.

Yüksek mahkeme, eyalet mahkemesinden şikayetçi ailenin sigara dumanından ne derece etkilendiğinin tespitine ve hangi saatlerde bu eyleme sınırlama getirileceğine karar vermesini istedi.