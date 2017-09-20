T24 LogoT24 Logo
Gündem

Balkonda sigara içerken vuruldu

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM’da Irak uyruklu 38 yaşındaki Abbas Hasan L

20 Eylül 2017 13:05

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM’da Irak uyruklu 38 yaşındaki Abbas Hasan L., evinin balkonunda sigara içerken av tüfeğiyle açılan ateş sonucu vücuduna isabet eden saçmalarla yaralandı.
Olay, dün gece Çorum Cengiz Topel Caddesi\'nde meydana geldi. Evinin balkonunda oturup sigara içtiği öne sürülen Abbas Hasan L,, kimin ateşlediği bilinmeyen tüfekten çıkan saçmaların vücuduna isabet etmesiyle yere yığıldı. Yakınlarının çağırdığı ambulansla Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılan Abbas Hasan L., acil serviste tedavi altına alındı.
Olay yerinde güvenlik kamerası ve görgü tanığı araştırması yapan polis, tüfekle ateş eden kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

YusufDHAIrakAbbas HasanOlayCengiz Topel CaddesiEvininAbbas Hasan LYakınlarınınOlçok EğitimAraştırma HastanesiOlaylaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24