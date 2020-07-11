Balkonda otururken yorgun mermi isabet eden genç kız yaralandı

Konya'da, ailesiyle balkonda oturan üniversite öğrencisi Esra Güven (20), nereden geldiği belli olmayan yorgun merminin vücuduna isabet etmesi sonucu yaralandı. Hastaneye kaldırılan Esra'nın tedavisi sürüyor.

Olay, iki gün önce öğle saatlerinde, merkez Meram ilçesi Ali Ulvi Kurucu Mahallesi'nde meydana geldi. Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 1'inci sınıf öğrencisi Esra Güven, ailesiyle balkonda oturup, çay içtiği sırada sırtında yanma hissetti. Acıyla yere yığılan Esra'nın ailesi, sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. Gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Esra Güven, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılıp tedaviye alındı. Yapılan incelemede Güven’in nereden geldiği belli olmayan yorgun mermi ile vurulduğu, akciğerinde kanama olduğu belirlendi. Esra Güven'in tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

"Kimsenin bu cehalete hakkı yok"

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necmi Uyanık, "Fakültemiz Turizm İşletmeciliği 1'inci sınıf öğrencisi Esra Güven, Ali Ulvi Kurucu Mahallesinde balkonunda ailesiyle birlikte otururken maalesef nereden geldiği belli olmayan maganda kurşunu ile ağır yaralanmıştır. Öğrencimiz, gencecik fidanımız şu anda yoğun bakımda hayatta kalma mücadelesi vermektedir. Kimsenin ama kimsenin bu cehalete bu eşkıyalığa hakkı yoktur. Öğrencimize Allah'tan acil şifalar dilerken, ailesine geçmiş olsun diyoruz. Öğrencimizi kısa sürede sağlıklı bir şekilde aramızda görmek en büyük temennimiz. Lütfen dualarınızı eksik etmeyin. İnşallah kısa sürede failleri bulunur ve gereği yapılır. Bu tür şehir eşkıyalığının ağır cezası olmalıdır ki yeni canlar yanmasın" dedi.











