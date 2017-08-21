Balkonda otururken maganda kurşunuyla yaralandı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA) - ADIYAMAN’da, evinin balkonunda otururken kimliği belirsiz kişinin tabancasından çıkan kurşunun isabet ettiği 38 yaşındaki Mülkiye Kardaş yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi\'nde meydana geldi. Evinin balkonunda oturan Mülkiye Kardaş, kimin ateşlediği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunun vücuduna isabet etmesiyle yere yığıldı. Yakınlarının çağırdığı ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan Kardaş\'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olay yerinde güvenlik kamerası ve görgü tanığı araştırması yapan polis, tabatabancayı ateşleyen kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

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