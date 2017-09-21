T24 LogoT24 Logo
Gündem

Balkonda oturan yaşlı adama asit ile saldırdılar

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA'da 80 yaşındaki Hüsnü Sabırlar, evinin balkonunda oturduğu sırada kimliği belirsiz iki kişinin asitli saldırısında yaralandı

21 Eylül 2017 01:31

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA\'da 80 yaşındaki Hüsnü Sabırlar, evinin balkonunda oturduğu sırada kimliği belirsiz iki kişinin asitli saldırısında yaralandı. 
Olay, saat 20.30 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Döşeme Mahallesi 60061 Sokak\'ta meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz motosikletli iki kişi, zemin kattaki evinin balkonunda oturan Hüsnü Sabırlar\'ın yüzüne asit atıp kaçtı. Olay, yakındaki bir işyerinin güvenlik kamerasına da an be an yansıdı. Saldırganlar ara sokaklarda izini kaybettirirken, Sabırlar ise ambulansla Adana Şehir Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yüzünden yaralanan Sabırlar\'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Hüsnü Sabırlar\'ın eşi birlikte yaşadığı, çiftin tek çocuklarının ise Almanya\'da yaşadığı öğrenildi. Zanlıları yakalamak için çalışma başlatan polis, soruşturmaya devam ediyor. 

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Gökhan KESKİNCİADANA DHAADANAHüsnü SabırlarSeyhanDöşeme MahallesiSokakOlaySaldırganlarSabırlarAdanaHastanesiYüzündenAlmanyaZanlıları

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24