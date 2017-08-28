Balkonda oturan kadın maganda kurşunu ile yaralandı

BAŞİSKELE(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Başiskele İlçesi\'nde evinin balkonunda oturan 69 yaşındaki Fatma Kutal, maganda kurşunu ile yaralandı. Başından yaralanan Fatma Kutal tedavi altına alındı.

Olay, Başiskele Camidüzü Mahallesi\'nde meydana geldi. Evinin balkonunda oturan Fatma Kutal başına isabet eden kurşunla yere yığıldı. Kimliği belirsiz bir kişinin açtığı ateş sonucu başından yaralanan Fatma Kutal, yakınları tarafından Kocaeli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Fatma Kutal burada yapılan ilk müdahalenin ardından Seka Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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