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Balkona çıkıp yardım çığlığı attı, evde baygın bulundu

Mutlu YUCA/BOLU, (DHA) - BOLU'da dün gece evinin balkonuna çıkıp, "Yardım edin, beni kurtarın" diye bağıran ve çevrede korkuya neden olan 25 yaşındaki Ömer Faruk K

12 Eylül 2017 14:02

Mutlu YUCA/BOLU, (DHA) - BOLU\'da dün gece evinin balkonuna çıkıp, \"Yardım edin, beni kurtarın\" diye bağıran ve çevrede korkuya neden olan 25 yaşındaki Ömer Faruk K., evinde baygın bulundu. Ömer Faruk K., hastaneye kaldırıldı.
Olay, dün gece Karaçayır Mahallesi Şehit Necip Emre Sokak\'ta meydana geldi. Ömer Faruk K., apartmanın 1\'inci katındaki evinin balkonuna çıkıp, \"Yardım edin beni kurtarın\" diye bağırdı. Gencin çığlıklarını duyup korkuya kapılan apartman sakinleri polise haber verirken, olay yerine 112 Acil ekibi de sevk edildi. Gencin kapıyı açmaması üzerine çağırılan itfaiye ekibi balkondan eve girdi. Çevrede oturanlar da meraklı bakışlarla itfaiye ve polis ekibinin çalışmalarını izledi. Evde yarı baygın halde bulunan genç, ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi\'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan ve sağlık durumu iyi olan Ömer Faruk K.\'da alkol ve uyuşturucu maddeye de rastlanmadı.

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